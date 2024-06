Kristjan Asllani e l'Albania chiudono l'esperienza all'Europeo con un solo punto, frutto del pareggio contro la Croazia e due sconfitte di misura contro Italia e Spagna. "Grazie tifosi rossoneri, una grande emozione giocare con un pubblico come voi. Arrivederci a presto. Go Albania", ha scritto il centrocampista interista su Instagram questa mattina.