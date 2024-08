Prima partita al Meazza, prima vittoria per l'Inter di Simone Inzaghi che ieri ha beneficiato anche di un ottimo Marko Arnautovic, entrato dalla panchina ma regalando al piacentino "quei segnali che tanto piacciono ad un allenatore" come ha ammesso a Sky Sport nel post-gara. E proprio Arnautovic parla di "ritorno a casa incredibile", come il numero 8 nerazzurro ha definito su Instagram il ritorno a casa, tra le mura amiche di San Siro.