"Una grande prestazione di squadra. Dedico il gol a mia suocera che purtroppo abbiamo perso. Riposa in Pace, sarai per sempre con noi". Queste sono le parole pubblicate sui social da Marko Arnautovic dopo la vittoria per 2-0 contro l'Udinese in Coppa Italia e dopo il ritorno al gol.

L'attaccante austriaco ha dedicato la rete alla suocera scomparsa. Nel post partita Arnautovic ha infatti spiegato di non aver passato un momento facile nella sua vita privata, a conferma di ciò è arrivata poi la spiegazione sui social. I compagni di squadra, a partire dall'abbraccio di Barella in Inter-Parma, non hanno fatto mancare mai il loro supporto. Perché l'Inter è famiglia.