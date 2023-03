Un foto con Lionel Messi scattata al centro sportivo di Ezeiza, dove si allenano i campioni del mondo dell'Argentina, per dire che 'sta vivendo un sogno'. Sì perché Valentin Carboni, fantasista ormai in pianta stabile con la prima squadra dell'Inter, non si trova nella casa dell'Albiceleste da spettatore ma in qualità di convocato e compagno di squadra del sette volte Pallone d'Oro per questa finestra di impegni internazionali. Un vero e proprio sogno che si realizza per il classe 2005 nerazzurro.