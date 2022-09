"Un altro tour è finito. Manca sempre meno, felice di tutto quello che stiamo vivendo. Grazie a tutte le persone per il sostegno, qualunque posto sia, è impressionante. Tutti insieme!!". E' il commento pubblicato da Lautaro Martinez sui social nel post partita di Argentina-Giamaica, amichevole disputata alla Red Bull Arena di Harrison. Il Toro si è messo in evidenza grazie all'assist per l'1-0 di Alvarez con una grande giocata.