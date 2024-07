Lautaro Martinez festeggia su Instagram il passaggio dell'Argentina alle semifinali di Copa America. "Partita durissima come tutte in Copa America, però una volta di più è venuto fuori il gruppo. Andiamo avanti nel nostro cammino pensando all'obiettivo principale: portare la nazionale il più in alto possibile. Recuperare e pensare a quel che viene". Infine un "tu sei matto" dedicato a Emiliano Martinez, che nei commenti risponde con un "I love you".

L'estremo difensore dell'Argentina ha neutralizzato due rigori nella lotteria finale contro l'Ecuador, in cui anche Messi ha fallito un penalty.