Grande notte di basket in arrivo a Indianapolis, dove al Lucas Oil Stadium andrà in scena l'edizione 2024 dell'All Star Game della NBA. Anche l'Inter si scalda in vista di questo grande appuntamento e lo fa testando non solo le conoscenze in materia di basket a stelle e strisce, ma anche le abilità a canestro di Marcus Thuram. Il risultato? Lo potete vedere in questo simpatico video.

Anche noi siamo pronti All Star Weekend

Abbiamo un giocatore d'eccezione #ForzaInter — Inter (@Inter) February 18, 2024