Leader dentro e fuori dal campo. La fascia da capitano sul braccio di Christos Alexiou è tutto fuorché un caso. Il difensore greco oltre la fascia, da capitano ha proprio la stoffa e lo dimostra ogni qualvolta scende in campo. Attenzione, concentrazione, buone letture di gioco e soprattutto sacrificio e spirito di abnegazione. Ingredienti che fanno del capitano dell'Inter Primavera di Andrea Zanchetta, al suo primo anno con la fascia ereditata da Aleksandar Stanković, oggi al Lucerna, ma sembra un veterano. A testimonianza della leadership del classe 2005 sono le parole pronunciate dallo stesso giocatore dopo la sconfitta di Trebisonda di due giorni fa contro il Trabzonspor.

"Purtroppo non è il risultato che volevamo, ma continuiamo a testa alta" ha scritto Alexiou su Instagram, canale attraverso il quale il numero 6 nerazzurro e nazionale ellenico Under 21 ha espresso il dispiacere per la sconfitta che ha spezzato il sogno europeo dei nerazzurrini, dispiacere che non toglie però i meriti al percorso fatto. "Orgogliosissimo di questa squadra" conclude.