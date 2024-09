Il leone ha ruggito. Francesco Acerbi ha ancora una volta mostrato i muscoli, controllando nel migliore dei modi la difesa nerazzurra contro il Manchester City. Che, per la prima volta in stagione, non ha segnato. Controllo fisico e posizionale davvero notevole per Acerbi, che ha postato su X una sua foto in controllo palla, con l'immagine del leone. E a fine partita siparietto con Haaland, che ha chiesto al difensore nerazzurro se volesse la maglietta, per la marcatura (a suo dire) troppo eccessiva. E il norvegese è rimasto ancora a secco.