"Qualificati, per noi, per voi e per tutti i tifosi che non sono riusciti a entrare allo stadio!". Francesco Acerbi dedica la qualificazione ai quarti di finale di Champions League a tutti i tifosi nerazzurri, in particolar modo con quelli che hanno seguito la squadra in Portogallo, salvo poi non essere riusciti ad entrare al Do Dragao. Un bel gesto quello del difensore nerazzurro che si distingue anche fuori dal campo.