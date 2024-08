Operazione di mercato in uscita per la formazione dell'Inter Femminile. L'attaccante classe 2004 Maja Jelcic, secondo quanto comunicato in una nota emessa dalla società nerazzurra, si trasferisce al Panathinaikos a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione.

La giocatrice è tesserata per Inter Women dall'estate scorsa.