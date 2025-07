Le gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, le finali confederali e le diverse amichevoli disputate nelle ultime settimane hanno lasciato un segno nel ranking FIFA per Nazionali. L'Italia, per esempio, è uscita dalla top 10 perdendo due posizioni rispetto all'ultimo rilevamento: ora gli azzurri sono all'undicesimo posto. Portogallo (6°, in rialzo di una posizione) e Paesi Bassi (7°, in calo di una posizione) si sono scambiati il posto nella graduatoria, mentre il Belgio è rimasto in ottava piazza, ma ora ha la Germania alle calcagna. Al vertice, invece, non si registra alcun movimento: l'Argentina campione del mondo in carica rimane sul trono, con Spagna (2°) e Francia (3°) a completare il podio. Inghilterra e Brasile chiudono la top five in quest'ordine.