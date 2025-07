L'Inter è interessata a Patrick Nuamah per la squadra Under 23 che nelle prossima stagione parteciperà al campionato di Serie C. Il centrocampista italo-ghanese classe 2005, a volte utilizzato anche come esterno d'attacco, è al momento svincolato dopo l'esperienza della passata stagione al Brescia.

Nonostante l'interesse di diversi club di Serie B, Nuamah "sembra ora molto vicino ad abbracciare il nuovo progetto interista in terza serie, pronto a diventare uno dei volti simbolo della neonata formazione U23". Lo riporta la redazione di TuttoC.com.