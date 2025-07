Arrivano importanti novità sul mercato del Galatasaray e sull'intreccio che coinvolge (anche se indirettamente) Victor Osimhen e Hakan Calhanoglu. Al momento, informa Sky Sport, si è infatti bloccata la trattativa tra il Napoli e i turchi per l'attaccante nigeriano: gli azzurri, come già annunciato nelle scorse ore, aspettavano le garanzie bancarie che però non sono arrivate, bloccando di conseguenza l'operazione.

Da capire se questo stop sia definitivo o meno e se possa portare a delle conseguenze sul fronte Calhanoglu, visto che gran parte del tesoretto del Cimbom era destinato all'attaccante. La posizione dell'Inter resta ferma: per far partire il regista servono 30 milioni di euro.