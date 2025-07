L'Inter crede in Ebenezer Akinsanmiro e lo vuole blindare con un prolungamento di contratto. Il centrocampista nigeriano, reduce da una buona annata in prestito alla Sampdoria in Serie B, è uno dei prospetti che il club nerazzurro vuole continuare a tenere sotto controllo: Sky Sport parla di un accordo in definizione per il rinnovo fino al 2029 del classe 2004. L'attuale accordo è in scadenza il 30 giugno 2026.