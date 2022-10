Attraverso una nota ufficiale, l'Inter annuncia di aver siglato un accordo di partnership con il brand 'adesso', che diventa Official Women's Team Partner del Club. La società specializzata in consulenza e servizi IT sarà al fianco della squadra femminile nerazzurra a partire dalla stagione 2022/23, riconoscendo nell’Inter il partner ideale per estendere il proprio impegno nel mondo del calcio anche all’Italia e consolidare la presenza del brand in una città di importanza chiave a livello di innovazione e tecnologia come Milano. Il focus sul settore femminile nerazzurro si inserisce all’interno dell’iniziativa "She for IT" di adesso - l'impegno sociale della società per aumentare la percentuale di donne nel settore della tecnologia dell’informazione. Questo impegno è ora ulteriormente rafforzato dal nuovo accordo di partnership con l’Inter.