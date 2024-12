Centesima presenza in Serie A con tanto di gol segnato per Martina Tomaselli, protagonista della vittoria col Sassuolo, sua ex squadra. A fine gara, la centrocampista nerazzurra parla così a Inter TV: "Siamo contenti di aver chiuso con una bella prestazione di squadra questo 2024. Il gol? è stato come un flashback di un'azione che avevamo fatto in settimana, ho tirato ed è finita in rete. Sono felice di essere rientrata nel giorno delle 100 presenze raggiunte in Serie A, di rivivere a pieno questo gruppo, oggi mi sono divertita molto".