Nel weekend tra sabato 18 e domenica 19 marzo riparte la lunga corsa verso scudetto e salvezza della Serie A Femminile TIM. Dopo la sosta per le semifinali della Coppa Italia Femminile Ferrovie dello Stato Italiane (andata il 4 e 5 marzo, ritorno sabato 11), il campionato t ornerà con l'inizio delle due poule , quella da cui usciranno i nomi delle squadre qualificate alla UEFA Women's Champions League e quella che vedrà l'ultima classificata retrocedere e la penultima disputare lo spareggio con la seconda del campionato di Serie B.

Da oggi, le dieci squadre protagoniste del torneo conoscono il loro cammino fino al 27 maggio, giorno in cui si concluderà una stagione che proseguirà poi con la finale di Coppa Italia e con l'impegno della Nazionale nel Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Il regolamento prevede che, in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due poule, contino i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda.

IL CALENDARIO DELLA POULE SCUDETTO DELL'INTER (clicca qui)

Prima giornata: riposo

Seconda giornata: Inter-Juve

Terza giornata: Fiorentina-Inter

Quarta giornata: Inter-Roma

Quinta giornata: Milan-Inter