Vittoria importantissima in Serie A Femminile del Milan, che approfitta della caduta di ieri dell'Inter (2-3 contro la Roma) e si porta a un solo punto dalle cugine. Rossonere vittoriose contro il Pomigliano grazie alla rete di Piemonte a 20' dalla fine: momento d'oro per l'attaccante di mister Ganz, in gol per la terza partita consecutiva. Dunque Milan ora a 31 punti, a -1 dall'Inter, a -3 dalla Fiorentina terza in graduatoria e a -6 dalla Juventus seconda. Capolista incontrastata la Roma a quota 45 punti.