La FIGC Divisione Calcio Femminile ha ufficializzato il calendario della poule Scudetto della Serie A eBay: l'Inter di coach Rita Guarino sarà impegnata con Roma, Juventus, Fiorentina e Sassuolo nella seconda fase del campionato, che sarà decisiva per l'assegnazione dello Scudetto e la qualificazione alla UEFA Women's Champions League.

SERIE A FEMMINILE TIM - IL CALENDARIO DELLA POULE SCUDETTO

1ª giornata: INTER-Juventus: 16-17 marzo 2024

2ª giornata: Fiorentina-INTER: 23-24 marzo 2024

3ª giornata: INTER-Roma: 29-30 marzo 2024

4ª giornata: Sassuolo-INTER: 13-14 aprile 2024

5ª giornata: Riposo: 20-21 aprile 2024

6ª giornata: Juventus-INTER: 27-28 aprile 2024

7ª giornata: INTER-Fiorentina: 30 aprile-1 maggio 2024 (infrasettimanale)

8ª giornata: Roma-INTER: 4-5 maggio 2024

9ª giornata: INTER-Sassuolo: 11-12 maggio 2024

10ª giornata: Riposo: 18-19 maggio 2024

Milan, Como, Sampdoria, Napoli e Pomigliano giocheranno per evitare la retrocessione nella poule Salvezza.

IL REGOLAMENTO

Le dieci squadre si porteranno dietro dalla prima fase i punti in classifica, così come la differenza reti e gli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due poule, conteranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda. Le prime tre classificate al termine della poule Scudetto si garantiranno l'accesso alla UEFA Women's Champions League 2024/2025 (per l'Italia c'è un posto in più rispetto alla passata stagione), mentre l'ultima della poule Salvezza retrocederà direttamente in Serie B, con la penultima che disputerà lo spareggio promozione-retrocessione con la seconda del campionato di B.