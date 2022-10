Fra pochi minuti, torna in campo l'Inter Women di Rita Guarino che dopo la spettacolare vittoria nel derby va in casa del Sassuolo. Nel giorno dell'incrocio tra ex Maha Mihashi ed Eleonora Goldoni, le nerazzurre si schierano con il massimo del potenziale offensivo a loro disposizione, con Elisa Polli come punta centrale supportata da Tabitha Chawinga, Ghoutia Karchouni e Ajara Njoya.

Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter: