Protagonista al femminile del Matchday Programme di Inter-Fiorentina è Chiara Robustellini, la giovane rivelazione dell'Inter Women di Rita Guarino, che oltre a raccontare come è nata la sua passione per il calcio ricorda quello che è stato sin qui il suo momento più importante della sua esperienza in nerazzurro: "A gennaio ho segnato il mio primo gol in Serie A con la maglia nerazzurra, è stata un'emozione grandissima come quella che ho vissuto all'esordio da titolare nel derby. Nella mia carriera sono sempre state importanti umiltà e perseveranza. Poi i miei genitori, che sono sempre stati al mio fianco".