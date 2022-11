Alla vigilia del match di campionato contro il Parma, Chiara Robustellini, giovane difensore diventata una colonna dell'Inter Women di Rita Guarino, presenta l'incontro ai microfoni di Inter TV. Partendo dall'ultimo incontro disputato contro la Fiorentina: "Con la Fiorentina abbiamo giocato una grandissima partita, da grande squadra quale siamo. Abbiamo avuto il pallino del gioco quasi sempre, peccato solo che sia mancato il gol. Sono felicissima di questo spazio in prima squadra, non era facile per me, così giovane e in una grande squadra come l'Inter.