Gianpiero Piovani, allenatore dell'Inter Women, presenta per Sky Sport la gara di Coppa Italia contro il Sassuolo, per lui un match sempre importante visto il suo passato in neroverde: "Ci aspettiamo una bellissima prestazione delle mie ragazze, ce lo auguriamo. Sono stato qui sei anni e abbiamo costruito le nostre fortune sulla cattiveria agonistica e sulla tecnica, sappiamo che è un campo difficile ma dobbiamo fare valere la nostra forza. Quella di un gruppo compatto che cresce di partita in partita e che deve continuare sulla strada giusta intrapresa".

Schough dall'inizio, cosa ti aspetti?

"Olivia è forte, ci aspettiamo molto da lei. È molto brava nell'uno-contro-uno, non è nelle condizioni ideali perché è arrivata dieci giorni fa dopo che aveva finito un mese fa il campionato. La stiamo aspettando, questa per lui è un'occasione per dimostrare il suo valore".

A che punto è Bugeja?

"Haley ha avuto un problema di pubalgia quando era con me al Sassuolo e si è dovuta operare, ora sta ritrovando il suo smalto. A me non deve dimostrare niente, le ho detto di fare la partita che deve fare. È in forte crescita, quando entra è capace di spaccare la partita; ora che inizia dal primo minuto deve stare in campo e cercare di dare il massimo. Sono contento di lei come delle altre, questa squadra sta crescendo bene".