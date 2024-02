>Sono bastati davvero pochi giorni a Lina Magull per iniziare a fare la differenza del campionato italiano: arrivata a gennaio alla corte di Rita Guarino per sopperire alle assenze a centrocampo, su tutte quella di Ghoutia Karchouni, l'ex Bayern Monaco ha avuto un impatto devastante con la nostra Serie A, a tal punto da guadagnarsi il premio di calciatrice del mese dell'AIC. Le statistiche parlano di cinque gol e un assist in sole quattro presenze, ma nel testo dell'Assocalciatori si sottolinea anche la bellezza del gioco proposto dalla tedesca: "Avere un talento come Lina Magull nel nostro campionato è un privilegio che dobbiamo poter essere in grado di distinguere, riconoscere e cullare permettendoci di vivere con con la bellezza delle sue giocate un rapporto di reciprocità", si legge.