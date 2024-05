Non è una novità, ma una piacevole conferma: l'Inter continua a "seminare" benissimo a livello di vivaio. I risultati, anche in questa stagione, dalla Primavera all'Under-15, stanno dando ragione alla dirigenza nerazzurra. E - come spiega la Gazzetta dello Sport - ormai sta per partire anche il progetto U23 della seconda squadra.

Tutte le formazioni del vivaio nerazzurro sono già qualificate alle fasi finali dei campionati e possono replicare quanto fatto da Lautaro e compagni. Parallelamente, appunto, sta nascendo la seconda squadra.

Non sarà la prossima stagione quella buona per vedere l'Under-23 nerazzurra, ma dal 2025-26 anche l'Inter avrà la sua seconda squadra come svela la rosea.

Nel frattempo, ci si "consola" con la crescita di diversi talenti made in Appiano: da Aleksandar Stankovic, figlio d'arte e motore, all'altra stellina di mezzo, Ebenezer Akinsanmiro, restando alla sola Primavera. L'U18 allenata da Andrea Zanchetta, invece, è prima a +3 sulla Roma e ha portato alla luce Dilan Zarate, centrocampista 2007 preso la scorsa estate dal Girona. L'U17 ha chiuso seconda dietro al Milan e a fine anno potrebbe perdere il tecnico Tiziano Polenghi: lo aspetta una promozione a Lecce, e come sostituto occhio a Samir Handanovic.