Dopo la storica vittoria contro la Juventus, l'Inter Women di Rita Guarino si appresta a scendere in campo all'Arena Civica di Milano per ospitare la Fiorentina di Sebastian De La Fuente nella gara valida per la settima giornata della Poule Scudetto. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 3 Bowen, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 14 Robustellini; 24 Milinkovic, 27 Csiszar, 23 Magull; 11 Bonfantini, 9 Polli, 7 Bugeja.

In panchina: 12 Piazza, 4 Pedersen, 8 Pavan, 10 Bonetti, 18 Pandini, 20 Simonetti, 48 Battilana, 55 Tomter, 99 Jelcic.

Coach: Rita Guarino.

FIORENTINA (4-2-3-1): 24 Baldi; 44 Faerge, 23 Georgieva, 34 Agard, 14 Toniolo; 4 Cinotti, 21 Severini; 17 Janogy, 87 Boquete, 10 Catena; 9 Hammarlund.

In panchina: 55 Russo, 3 Spinelli, 6 Breitner, 7 Longo, 8 Parisi, 11 Bellucci, 19 Johannsdottir, 22 Lundini, 27 Tucceri Cimini.

Coach: Sebastian De La Fuente.