Anche il Corriere dello Sport conferma: ieri in gruppo si è rivisto Dimarco, che fino a mercoledì si era allenato a parte. Ma il preferito per partire dal 1' a sinistra resta Carlos Augusto, così come Calhanoglu ancora favorito su Asllani e Pavard su Bisseck. Sommer ci sarà, titolari Frattesi e Arnautovic.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro.