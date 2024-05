Ospite del canale Twitch 'Controcalcio', Radja Nainggolan ha parlato non solo del suo arrivo all'Inter (LEGGI QUI LE SUE PAROLE), ma anche del suo ex capitano nerazzurro, Mauro Icardi.

"Lui ha fatto sempre bene, è un bravo ragazzo, molto particolare - le parole del Ninja -. Per me è il giocatore più forte dentro l’area. Inzaghi giocava sul filo del fuorigioco, mentre lui dentro l’area ha fame, sa sempre dove arriva la palla e fa anche gol belli. In Turchia gli hanno offerto tanti soldi, l’Inter per me non gli dava i soldi che chiedeva e ha scelto di andare via. Ma non si può dire che abbia fatto male".

