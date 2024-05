Non solo Ilenikhena. Come informa la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha messo sul taccuino anche il nome di un altro giovanissimo attaccante che tanto bene sta facendo in questa stagione.

Si tratta di Anton Matkovic, classe 2006, punta croata dell'Osijek. Per tutti è il "nuovoo Mandzukic" per cattiveria, chili e centimetri. Il nome di Matkovic è già ben presente anche nelle liste di diversi diesse italiani e ha un prezzo tutto sommato abbordabile (5 milioni).

E Carboni? Secondo la rosea, Valentin è considerato un gioiello da sgrezzare, ma anche difficilmente compatibile con il 3-5-2 di Inzaghi: non si esclude la cessione, ma servono almeno 30 milioni.