L'Inter all'assalto del "nuovo Osimhen". Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si sarebbero messi sulle tracce di George llenikhena, punta di neanche 18 anni, di nazionalità francese ma di origini nigeriane essendo nato a Lagos proprio come il numero 9 del Napoli. Da battere una folta concorrenza alla quale non sono certo sfuggite le prestazioni dell'attaccante di proprietà dei belgi dell'Anversa, andato in gol pure contro il Barcellona in questa stagione.

Secondo la rosea, i nerazzurri si sono aggiunti alla lista con convinzione e ben presto faranno i passi dovuti. Un nome che va nella direzione del mercato che Marotta e Ausilio intendono portare avanti nella prossima sessione estiva, ovvero quella di ringiovanire la rosa. E il profilo di llenikhena potrebbe tornare utilissimo specie nel caso in cui la strada per Gudmundsson si rivelasse troppo complicata: l'affondo per l'islandese arriverà a tempo debito, ma per ora siamo in fase di attesa.

Da valutare anche le situazioni di Arnautovic e, probabilmente, di Correa, che tornerà alla base a meno che il Marsiglia non vinca l'Europa League. Il posto del partente Sanchez, invece, è già stato preso da Taremi.

Aneddoto sempre a proposito di Ilenikhena: l'Inter lo segue da tempo e fu trattato già un anno e mezzo fa quando aveva appena iniziato a strabiliare all'Amiens, squadra per cui aveva lasciato il sobborgo di Antony, alla porte di Parigi. Ma poi alla fine della campagna estiva del 2023 fu l'Anversa a fare il colpo a 6 milioni.