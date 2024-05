Solo buone notizie per Inzaghi, che ieri ad Appiano ha ritrovato in gruppo sia Sommer (sfebbrato) che Dimarco (smaltito il lieve affaticamento muscolare).

Domani sera, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, il tecnico nerazzurro dovrebbe optare per qualche rotazione. Bisseck, Dumfries, Asllani, Frattesi e Arnautovic potrebbero partire come titolari contro i neroverdi, lasciando inizialmente in panchina Pavard, Darmian, Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram. Acerbi unico assente. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.