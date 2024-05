La volontà di ringiovanire la rosea non riguarda solo il reparto d'attacco.

Ad esempio - come scrive stamane la Gazzetta dello Sport - l'Inter guarda a profili giovani anche per quanto riguarda altri reparti. Uno su tutti: la fascia destra. Considerando che il rinnovo di Dumfries resta lontano, la partenza dell'olandese è tutt'altro che da scartare. Per sopperire all'eventuale addio del numero 2, i nerazzurri potrebbero andare a bussare a casa Fiorentina per Michael Kayode, laterale azzurro di 19 anni. Con i viola i discorsi potrebbero riguardare anche Valentin Carboni.