Il coach dell'Inter Women Rita Guarino ha espresso anche ai microfoni di Inter TV la propria gioia per la vittoria contro la Juventus: "C'è tanto orgoglio e tanta felicità, soprattutto per le ragazze che hanno messo in campo altissima qualità. La Juventus era l'unica squadra che ancora non avevamo battuto e sono davvero contenta per i nostri tifosi. Vittoria importante perché dovevamo affrontare al massimo questa poule scudetto, le prestazioni ci sono sempre state ma purtroppo i risultati a volte non rispecchiano le prestazioni e invece oggi i tre punti sono arrivati. Adesso dobbiamo fare i conti con le energie e gli infortuni, ma da domani saremo in campo per preparare il prossimo match".