Protagonista al femminile del Matchday Programme di Inter-Bologna è Anna Bjork Kristjansdottir, difensore islandese tra le più esperte della rosa di Rita Guarino. Kristjansdottir che tra le altre cose racconta il suo impatto con la realtà di Milano: "Ha avuto un grande impatto nella mia carriera, ora è il mio presente. Il mio ricordo più emozionante con l'Inter? Sicuramente la prima partita contro la Lazio, giocata a gennaio scorso per via di un infortunio precedente. In quel momento ho capito quanto era grande il supporto di tutti e mi sono sentita davvero parte della squadra".