C'è anche Ghoutia Karchouni tra i volti protagonisti del MatchDay Programme dell'Inter nel giorno della sfida contro il Barcellona. La centrocampista francese si dice "molto felice di essere a Milano, amo questa città e mi sento a casa qui".

C'è spazio anche per eleggere il suo gol più bello in nerazzurro: "Quello contro la Juventus, è stato importante per me e per la squadra. Avevamo giocato una gara dura, difficile, avevamo lavorato tanto e non potevamo perdere quella partita. Fare il gol del 3-3 è stato qualcosa di speciale".