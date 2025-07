Stadio nuovo all'orizzonte per il Benfica, che ha presentato il nuovo piano di trasformazione per l’Estádio da Luz, con l’obiettivo di posizionarlo tra gli impianti sportivi più innovativi d'Europa. Per il progetto, il club portoghese si è affidato a Populous, noto studio architettonico che si è occupato di sviluppare i rendering per il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan (che però ora sembra destinato a finire nelle mani di Norman Foster), in collaborazione con lo studio di Lisbona Saraiva + Associados.

"Il masterplan include un'arena al coperto multifunzionale da 10.000 posti, in grado di ospitare concerti, eventi culturali, e-sports e altri grandi eventi sportivi; due palazzetti dello sport coperti e all'avanguardia – in sostituzione degli attuali padiglioni e della piscina - con capacità di 2.500 e 1.500 posti a sedere, utilizzabili per incontri di pallacanestro, pallavolo, boxe e altro ancora; una nuova piscina comunitaria (25x25m) dotata di servizi moderni, pensata come spazio ricreativo per tifosi e residenti; un nuovo teatro e spazio eventi con una capienza fino a 500 persone; un campo da calcio panoramico sopraelevato e una pista da corsa, per creare ambienti dedicati all’allenamento e al fitness nel cuore di Lisbona; strutture commerciali e residenziali" si legge nella nota diramata dal club lusitano.

"Il progetto prevede anche un rinnovo e una valorizzazione dello stadio stesso. Una nuova facciata – dal design fluido e dinamico – ridefinisce l’aspetto architettonico dello stadio in chiave contemporanea, modulando luce e calore per offrire zone d’ombra nelle aree di passaggio e migliorare il comfort dei tifosi, pur preservando le caratteristiche strutture arcuate della copertura" si legge ancora.