Lo stadio Giuseppe Meazza ospiterà Euro 2032. Questa è la certezza espressa dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete a margine della presentazione del report su bullismo e cyberbullismo in Campidoglio a Roma. "Dobbiamo dire che, al di là dei governi che si succedono democraticamente, noi abbiamo bucato le candidature in periodi precedenti in relazione al livello qualitativo dei nostri stadi", dichiara Abete, come riportato dal Corriere della Sera.

L'ex presidente FIGC ha sottolineato: "San Siro sarà senz’altro della partita di Euro 2032 (che l’Italia ospiterà assieme alla Turchia, ndr), al di là di quelle che sono le fibrillazioni anche del momento. Ci sono momenti politici in cui c’è maggiore e minore fibrillazione, questo è un momento in cui c’è un po’ più di fibrillazione", ha concluso Abete esprimendo fiducia.