Inizierà con una settimana di ritardo la Poule Scudetto per l'Inter Women di Rita Guarino, ma le ragazze nerazzurre sono già cariche per la serie di partite che deciderà il titolo. A parlare ai microfoni di Inter TV è la centrocampista Irene Santi: "Ci stiamo preparando al meglio per tornare in campo, non vediamo l'ora che inizi questa nuova fase. Siamo concentrate e determinate ad ottenere grandi risultati.