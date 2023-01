Chiara Robustellini, intercettata da InterTv, ha commentato il successo sulla Samp: "Non era una partita facile, ma abbiamo fatto una buona prestazione. Siamo entrate decise per raggiungere la vittoria e siamo riuscite a conquistarla. Il gol? Sono davvero emozionata perché è il mio primo gol in Serie A con l'Inter, spero il primo di tanto: darò sempre il massimo per raggiungere i miei obiettivi".