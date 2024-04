Esce con una sconfitta dal Ricci di Sassuolo l'Inter Women di Rita Guarino, battuta in rimonta dalla formazione emiliana che si è imposta col punteggio di 2-1. Dopo un primo tempo all'insegna dell'equilibrio, le nerazzurre passano in vantaggio all'inizio della ripresa con un calcio di rigore trasformato da Lina Magull. Il Sassuolo però trova il pareggio dopo appena tre minuti con Daniela Sabatino, per poi centrare la rete della vittoria al 66esimo con una potente conclusione di destro dal limite dell'area di rigore di Lana Clelland. Nel finale, l'Inter prova con tutte le sue forze a trovare il pareggio ma deve sbattere contro il portiere neroverde Solène Durand.