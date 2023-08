È ormai una veterana nerazzurra Marta Pandini. Il 19 maggio ha rinnovato il suo contratto e adesso si appresta a iniziare un'altra stagione con l'Inter Women: "Sto molto bene, mi sento molto bene e vedo che anche la squadra sta bene. Intravedo tanto entusiasmo e penso che sia essenziale in queste otto settimane di preparazione (e di fatica) non perdere stimoli e motivazioni".

Ai canali ufficiali Pandini traccia il punto prospettico: "Visti i tanti volti nuovi, è importante prendere le amichevoli come prova per mettere in atto i principi e i nuovi obiettivi. E' il momento migliore per conoscere le nuove compagne e creare il feeling giusto. Mi aspetto una grandissima stagione, intravedo nella squadra una grande maturità, quindi sono sicura che ripartiremo dagli errori dell'anno passato per non ripeterli più".