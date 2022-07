Il difensore nerazzurro ha poi parlato del nuovo status di professioniste nel calcio femminile: "È stato un passo molto importante. Noi come società Inter questo passaggio non sentiamo tanto perché siamo sempre state trattate come tali. Mi aspetto una stagione impegnativa, con il cambio del format del campionato vuol dire che il livello si è alzato ancora di più rispetto all’anno scorso. A noi questo non interessa: combatteremo su ogni pallone in ogni partita".