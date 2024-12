Haley Bugeja si è concessa ai microfoni di Inter Tv in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo. "Contro il Milan abbiamo dato il massimo per la vittoria, è arrivato un pari ma ci sono state tante cose positive. Il derby è stato un bel momento, giocare a San Siro è stato bello. Ora pensiamo al Sassuolo", esordisce.

"Questa squadra c'è unita, si vede in campo, possiamo ancora migliorare e crescere ancora di più. Manca tanto ancora alla fine della stagione, speriamo di fare più punti possibili. E poi c'è qui tanto talento incredibile - ha aggiunto -. Il campionato è competitivo, non ci sono partite facili. Bisogna scendere in campo sempre con la mentalità giusta, contro il Sassuolo ci attende una partita molto difficile. Ho giocato due anni lì, conosco bene l'ambiente. Credo però nelle nostre abilità e nella nostra forza, la stiamo preparando nel migliore dei modi".