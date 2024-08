Dopo il test con il Brescia della scorsa settimana, l'Inter Women si prepara a scendere di nuovo in campo per l'ultima amichevole estiva in programma prima dell'inizio della Serie A 2024/25. Le ragazze di Gianpiero Piovani se la vedranno contro il il Grasshopper martedì 27 agosto all'Arena Civica di Milano: il calcio d'inizio della partita è in programma per le ore 18:00.