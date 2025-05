Lautaro Martinez è al lavoro per riprendersi da un'elongazione muscolare, dopo aver affrettato i tempi per esserci contro il Barcellona. Come riporta oggi Tuttosport, l'argentino ha come obiettivo la finale di Champions League, ma potrebbe tornare in campo prima.,

Farà infatti un test contor il Como, nell'ultima giornata di campionato, per capire come risponde il fisico. A meno che non ci sia da giocare lo spareggio scudetto: in questo caso la situazione sarebbe ovviamente differente.