La trattativa per Zirkzee potrebbe richiedere un po' di pazienza, ma nel frattempo l'Inter intende sfruttare al massimo la finestra mercato del 1-10 giugno messa a disposizione per chi sarà al Mondiale.

Come spiega il Corsport, quindi, Ausilio e Marotta intendono accelerare il più possibile sugli altri obiettivi individuati per rinforzare la rosa e consegnare a Inzaghi un gruppo di lavoro già molto vicino a quello definitivo fin dai primi giorni del prossimo mese. Sucic è già un'operazione definita, ora si sta lavorando col Marsiglia per ridurre il gap di 5 milioni tra richiesta e offerta per Luis Henrique (25 milioni messi sul tavolo dai nerazzurri). E già nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra le parti.

Capitolo difesa: ci sarà un innesto e la new-entry è De Winter del Genoa, che si va ad aggiungere a Lucumì e Beukema del Bologna. Sempre al Mondiale si aggregherà Valentin Carboni, mentre è da valutare Pio Esposito visto che in contemporanea c’è pure l’Europeo Under 21.



Un dettaglio: le rose per il Mondiale saranno di 35 elementi, di cui almeno 3 portieri. In ogni partita, tuttavia, solo 26 andranno a referto, con 15 giocatori in panchina e 9 in tribuna. Tra il 27 giugno (quando sarà finita la fase a gironi) e il 3 luglio (prima dell'inizio dei quarti), tuttavia, sarà possibile integrare la lista, rimpiazzando i giocatori con il contratto scaduto o sostituendone due. In totale, tra rimpiazzi e sostituzioni, sarà possibile arrivare a un massimo di 6 nuovi nomi sulla lista. In ogni caso si potrà pescare soltanto all'interno dei 50 preconvocati e non tra gli eventuali acquisti completati tra l'1 e il 3 luglio. In sostanza: chi non firma entro il 10 giugno, il Mondiale per Club può guardarlo da casa spiega il CdS.