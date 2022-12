Il coach dell'Inter Women Rita Guarino analizza così la sconfitta rimediata quest'oggi dalle nerazzurre per mano della Juventus: "Non credo che abbiamo disputato una gara al di sotto delle nostre aspettative. È chiaro che se analizziamo alcune frazioni del gioco sicuramente non siamo contente di avere subito due gol in pochi minuti. Abbiamo provato a creare diverse occasioni, ma c’è il forte rammarico di non aver finalizzato al meglio. Ci sono episodi che non abbiamo saputo sfruttare al meglio. Sul rinnovo sono molto felice e orgogliosa, perché è una fiducia reciproca che va avanti.