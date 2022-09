Dopo il successo contro la Sampdoria di domenica scorsa, Inter Women scenderà in campo da capolista tra pochi minuti per giocare l'anticipo della quinta giornata della Serie A TIM contro il Como. Il fischio d'inizio allo stadio "Ferruccio Trabattoni" di Seregno è fissato per le 19. Ecco le scelte ufficiali di Rita Guarino e Marco Bruzzano, vice di Sebastian De La Fuente: