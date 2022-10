Quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate di campionato: l'avvio sprint ha permesso all'Inter Women di Rita Guarino di piazzarsi in testa alla classifica di Serie A. Per continuare a volare in classifica il prossimo appuntamento fissato in calendario è il derby contro il Milan del 15 ottobre alle alle 14:30 al 'Breda' di Sesto San Giovanni.

Il club nerazzurro informa che sono in vendita i biglietti, al prezzo di 5€ (+ 1,5€ di prevendita), per assistere al match. Per tutte le info clicca qui.